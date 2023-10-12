الانتصار الأول لـ «سبورتي» في الدوري الإماراتي

دوليه

أعرب مالك أكاديمية سبورتي الرياضية لكرة القدم أحمد المدعث عن سعادته بتحقيق فريق سبورتي أف سي اول انتصار في الدوري الاماراتي، متمنيا ان يستمر الفريق في تقديم نتائج مميزة في الجولات المقبلة من البطولة. وحقق سبورتي فوزه الاول في الدرجة الثالثة من الدوري الأماراتي، بتغلب على نادي سيتي 3-2 ضمن الجولة الثانية. وكشف مدعث عن اعتزاز وفخر جميع منتسبي النادي باحراز هذا الفوز، مشيدا بجهود جميع اللاعبين في اللقاء، وموجها الشكر للاجهزة الفنية والادارية والطبية لدورهم الفعال في تجهيز الفريق لهذه المسابقة. وشدد على ان فريق سبورتي يطمح الى ترك بصمة في اول مشاركة له في الدوري الإماراتي، موجها الشكر الى الاتحاد الإماراتي على تعاونه، وتجاوبه بتسجيل فريق الأكاديمية الأول كأحد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الثالثة. ويعتبر نادي سبورتي اول فريق بإدارة كويتية يشارك في منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، بعد اعتماده من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي للانضمام رسميا في دوري الدرجة الثالثة.

