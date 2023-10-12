مصر تواجه زامبيا ودياً

دوليه

يستهل منتخب مصر ودياته في معسكره الحالي بالإمارات بمواجهة زامبيا اليوم على ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف كذلك مواجهة «الفراعنة» الودية مع الجزائر الإثنين المقبل. ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الحالي خاصة مع خوض وديتين مهمتين وذلك قبل الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا المقررة في يناير المقبل بكوت ديفوار. ومن المنتظر أن يعمل فيتوريا على تثيبت التشكيل بعدما منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في الفترات السابقة. وسيلعب الفراعنة بتشكيل يضم محمد الشناوي ومحمد حمدي وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومحمد النني وطارق حامد وزيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. وتضم قائمة الفراعنة العديد من اللاعبين القادرين على المشاركة مع الفراعنة مثل أحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وتريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى فتحي. من جانبه أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أهمية مواجهتي الفراعنة أمام زامبيا والجزائر وديا. وقال «مواجهة مصر والجزائر قمة عربية بين منتخبين شقيقين»، مضيفاً: «نسعى لاستغلال المباراتين بأفضل شكل خصوصا أن المعسكر الحالي هو الأخير قبل بدء تصفيات كأس العالم». وأكمل «هدفنا ليس الفوز في المباراة ولكن نريد أن نعرف أين نحن ومستوانا وصل إلى أي مرحلة وإن كنا نتمنى الفوز بالطبع». وتابع «المواجهتان أمام زامبيا والجزائر تمثلان احتكاكا لنا وإذا خسرنا فعلينا أن نتعلم من أسباب الهزيمة». واستطرد «خلال المعسكر الماضي خسرنا من تونس ولم نكن بأفضل استعداد خصوصا أن اللاعبين لم يكونوا خاضوا مباريات مع فرقهم لكن في التجمع الحالي نشعر أننا أفضل والفرق خاضت مباريات في الدوري وبعضهم لعب في بطولات أفريقيا». وأتم «صفوف المنتخب مكتملة في المعسكر باستثناء إمام عاشور الذي نتمنى له الشفاء من الإصابة ونتمنى أيضا تواجد الجماهير بكثافة في المباراتين».