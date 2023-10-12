«الأزرق» يلتقي الإمارات ودياً اليوم

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يلتقي الأزرق مع نظيره الإماراتي في الساعة 07:00 مساء اليوم على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027. ويقيم الأزرق معسكراً تدريبياً في دبي يخوض خلاله مباراة أخرى أمام المنتخب السوري الثلاثاء المقبل. وخاض الأزرق أمس تدريبه الأخير بمشاركة جميع اللاعبين الـ 23 المستدعين حسبما صرح مدير المنتخبات عبدالرحمن الموسى الذي أكد أن الأزرق لا يعاني من أي إصابات. ولعب الأزرق مباراتين وديتين في سبتمبر الماضي فاز في واحد على البحرين 3-1، وخسر أمام قرغيزستان بالنتيجة ذاتها. واستدعى البرتغالي روي بينتو مدرب الأزرق 24 لاعباً للمباراتين، حيث شهدت القائمة الاستدعاء الأول للاعب نادي الكويت والمنتخب الأولمبي محسن فلاح، وخلت من حارس مرمى العربي سليمان عبد الغفور الغائب بداعي الإصابة. وضمت القائمة كلاً من: حراس المرمى عبد الرحمن كميل، وضاري العتيبي، وعبد الرحمن المجدلي، واللاعبين: فهد الهاجري، مشاري غنام، محسن فلاح، حسن حمدان، عبد الله عمار، خالد إبراهيم، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، أحمد الزنكي، رضا هاني، فيصل زايد، سلطان العنزي، بدر طارق، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد حربي، عبد الله الفهد،عذبي شهاب، شبيت الخالدي، محمد دحام، سلمان العوضي.

ويستعد الأزرق للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي تنطلق في نوفمبر المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والهند والفائز من لقاء أفغانستان مع منغوليا.

