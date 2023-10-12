«أزرق اليد» استأنف تدريباته

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استأنف منتخب كرة اليد تدريباته على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد تمهيداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في قطر في الفترة من 18 الى 28 أكتوبر الحالي. ووقع الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين، وإيران، وأوزباكستان، واليابان، وكازاخستان. ويقود تدريبات الأزرق المدرب الجزائري سعيد حجازي اذ ستقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية لحين مغادرة الفريق إلى المعسكر القطري . وأكد حجازي أن المنتخب وصل الى حالة جيد من الجاهزية لتقديم صورة مشرفة تليق بكرة اليد الكويتية وأضاف تمكن الأزرق من العودة الى منصات التتويج الآسيوية قبل أيام في الصين ويسعى الى مواصلة تقديم المزيد في الفترة المقبلة. بدوره، أشاد عبدالعزيز الزعابي مدير المنتخب بما قدمه لاعبو الأزرق في دورة الألعاب الاسيوية الأخيرة في الصين مشيراً إلى أن صفحة جديدة في المنافسات الآسيوية قد فتحت «وعلينا وضع جل تركيزنا على المقبل من المنافسات».

