الكويت وكاظمة في «طائرة الاتحاد»

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يسعى الكويت إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يلتقي كاظمة اليوم في 07:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الرابعة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد 4 مباريات أخرى تجمع برقان مع اليرموك في 05:00 على الصالة ذاتها، والعربي مع الشباب في 06:30 على صالة الكويت، والقادسية مع التضامن في 06:30 أيضا على صالة كاظمة.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يأتي بعده القادسية وبرقان والشباب والعربي برصيد 6 نقاط لكل منهم، ثم الكويت 3 نقاط، والساحل والتضامن دون رصيد من النقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.

وكان الكويت حامل اللقب تلقى هزيمة مفاجئة أمام برقان في الجولة الماضية 0-3، وهو يطمح اليوم إلى تجاوزها والعودة لطريق الانتصارات. وانضم إلى صفوف الأبيض محترفه الايراني صابر كاظمي بعد أن انهى مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الالعاب الآسيوية التي اختتمت أخيرا في الصين. ويعتبر كاظمي اضافة مهمة للأبيض إلى جانب المحترف الأخر الصيني ليو لي بين. من جانبه يرغب كاظمة في مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي في البطولة. ويعتمد كاظمة على محترفيه الألماني ايغور بوغاشيف، والروسي أرتيم بقيادة المدرب الإيراني جواد شمامي.

