الكويت تستضيف بطولة آسيا للمبارزة 2024

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اعلن الاتحاد الكويتي للمبارزة ان الاتحاد الاسيوي للعبة منح دولة الكويت رسمياً حق استضافة وتنظيم بطولة اسيا للعمومي 2024 والتي ستقام خلال شهر يونيو العام المقبل تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ومنحت الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للمبارزة في اجتماعها الذي عقد بمدينة ألماتي الكازاخستانية، الثقة للكويت لاستضافة البطولة الاسيوية التي تعد اكبر حدث رياضي للمبارزة الاسيوية في المنطقة، كما منح الكونغرس الاسيوي الكويت حق استضافة بطولة اسيا للناشئين والاشبال في العام 2025. وقال أمين سر الاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي ان «الاتحاد الاسيوي منح الكويت حق استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل سنة، واستضافة الكويت لهذا الحدث ستكون الثانية في المنطقة بعد قطر في 2009، على عكس ما جرت العادة في هذه البطولة تحديدا التي يسيطر على تنظيمها دول شرق اسيا نظرا لقدرتهم العالية وخبرتهم الكبيرة لاستضافة هذه الاحداث».

وأشار الى ان فوز الكويت بحق الاستضافة يعد من الانجازات التي تحسب لمجلس ادارة الاتحاد برئاسة عبدالكريم الشملان وباقي اعضاء المجلس، مضيفا بأن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الكويتي في هذا الجانب تعد خطوة جريئة جدا نظرا لأهمية هذا الحدث على المستوى القاري الذي يضاهي بطولة العالم من حيث قوة المنافسة وعدد الدول المشاركة (38 دولة) يمثلهم لاعبون وأجهزة فنية وادارية وتحكيمية يتجاوز عددها 1500، مبينا ان النتيجة المرجوة من تنظيم هذه البطولات لا تقتصر على تحقيق الانجازات والمراكز المتقدمة فقط بل تصل الى الاستفادة من الناحية الادارية كذلك بالاحتكاك مع دول اسيا المشاركة صاحبة الخبرة والمعرفة الكبيرة في هذا الجانب.

