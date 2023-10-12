«الأولمبي» إلى الدوحة اليوم

محلية

يغادر اليوم وفد المنتخب الأولمبي متوجهاً إلى الدوحة استعداداً للقاء نظيره القطري في مباراة ودية يوم الأحد المقبل ضمن استعداداتهما لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر أبريل المقبل. وتدرب الأزرق في الأيام الثلاثة الماضية على الملعب الفرعي لستاد جابر، وذلك بعد أن استدعى المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي 23 لاعباً للقائمة، هم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، عثمان الدوسري، حسن علي، عبدالعزيز البحر، عبدالرحمن الديحاني، فيصل الشطي، يوسف الحقان، خالد الفضلي، بندر السلامة، جاسم شموه، بدر المطيري، محمد الراشد، مساعد الشايع، إبراهيم كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالعزيز أسعد، طلال الحجرف، فهد الفضلي، حمد الطويل، وعبدالرحمن العنزي.