القوة الناعمة

الاخيرة

من سنوات عدة وهناك حملة إعلامية تمارس التشويه لكل ما هو كويتي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، على مستوى الإنجازات أو الإخفاقات.

هذه الحملة بمنهاجيتها وامكانياتها واستمرارها لا اعتقد بأنها وليدة الصدفة أو الحدث بل أجزم بأنها حملة مفتعلة ومنظمة ومدفوعة الثمن.

نعم الكويت ليست المدينة الفاضلة، فيها إخفاقات كما فيها إنجازات، فيها السيئ والحسن كأي دولة من دول الجوار أو العالم، إلا أن ما يحدث على الساحة من هجمة إعلامية تطمس كل انجاز وتبرز كل اخفاق بل وأحيانا تختلق ذلك وتعيد وتكرر حوادث قديمة لا يمكن أن يحدث ذلك بمحض الصدفة أو بمجرد النقد العابر.

طبعا هذا لا يعني بأن كل من ينتقد أو يسلط الضوء على الإخفاقات هو جزء من هذه الحملة المنظمة والمدفوعة إما بالمال أو الحقد والكراهية على الوطن أو مرض الشهرة، فهناك من يحترق قلبه على الوطن ويعبر في نقده عن الألم، لكن من الانصاف على من يحترق قلبه صدقا عند الخطأ، أن يطرب فرحا عند تحقق الإنجاز فلا يبخسه حقه أو يقلل من شأنه وشأن القائمين عليه.

ولكن هناك من يقود حملة التشويه بترصد وبشكل احترافي ليتبعه حسنو النية فيخلق أجواء من اليأس والقنوط.

يقابل هذه الحملة المستمرة التي يقودها محترفون من داخل وخارج الكويت موقف سلبي من أجهزة الدولة لا سيما الإعلامية منها، مما ترك الساحة خالية لكي يعبث فيها طرف واحد ويوجه العقول والأفكار في الاتجاه الذي يريد.

ليس المطلوب فقط تطبيق القانون والحزم في تنفيذه أو حتى طرح تعديله بالتشديد، المطلوب حملة إعلامية مضادة تتم باحترافية وبمنهجية تعمل في اتجاهات عدة، منها كشف هذه الحملة ضد الوطن ومن يقف خلفها، والرد السريع على الاشاعة وتفنيدها، وطرح الإنجازات بصورة موضوعية احترافية غير مبالغ فيها وغرس قيم وطنية والدفاع عن الوطن دون ابتذال أو إسفاف.

