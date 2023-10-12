كويتيون محبون لصدام!

الاخيرة

قبل عام 1990 كان هناك كويتيون مناصرون لصدام في حروبه، وكانوا بالأغلب من البعثيين والقوميين والناصريين واليساريين، كما كانوا بالأغلب من رواد مهرجان المربد في العراق، ولم ينظروا قط للأسف لحقيقة ظلم وقمع وقتل وتعدي الطاغية صدام على شعبه وجيرانه الذي وصل لحد استخدام السلاح الكيماوي ضد النساء والأطفال من الأكراد العراقيين في حلبجة.

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توقفت هذه النصرة القومية واليسارية لصدام صيف 1990 وبدأ معها انحياز إسلاميين كويتيين ولاؤهم لقيادات أحزابهم كحال حزبي «الإخوان» و«التحرير» لصدام عبر رفض الاستعانة بالقوات الأجنبية لتحرير الكويت مع غياب البديل القادر على مواجهة جيش صدام، كما رأى حزب «التحرير» أن عبدالله المؤمن صدام وإن اختلفوا معه عقائديا، إلا أن ما قام به من توحيد الكويت بالعراق هو عمل صحيح بمفهومهم الشرعي.

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آخر محطة:

(1) بعد تغيير نظام الإبادي صدام عام 2003 بدأ نوع من النصرة له عبر ادعاء أن الأحوال في عهده أفضل من العهد اللاحق، وهو قول غير دقيق على الاطلاق، فالاوضاع اللاحقة أفضل بالآف المرات من الأوضاع في عهد الطاغية صدام.

(2) يفضح الإعلامي العراقي نزار الخالد تجاوزات وجرائم صدام المدعي كذباً الحفاظ على شرف الماجدات العراقيات حيث استضاف عراقياً من أعضاء القوات الخاصة التي تؤتمر بأوامر حسين كامل وصدام شخصياً الذي ذكر أن عددهم كان 125 فرداً وضابطاً ومهمتهم الوحيدة هي هتك اعراض زوجات وشقيقات وبنات بعض المسؤولين وتصويرهن لابتزاز أقاربهن والتأكد من عدم انقلابهم أو هربهم!.

(3) يرى المقدم والضيف أن هروب حسين كامل كان لعبة متفق عليها مع صدام لاختراق المعارضة، ولما فشلت عاد للعراق ولم يعدم وشقيقه وقد تكون دلالة تلك الفرضية أن بنات صدام رغم جمال بعضهن والمليارات التي يملكنها لم يتزوجن ولا يعرف أحد مكانهن الدائم...!

