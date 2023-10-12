loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يقطينة كاليفورنيا


حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن، الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على 30 ألف دولار، وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراما، حماسة لدى المشاركين في مهرجان «هاف مون باي» لليقطين.
وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافسا بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أميركا.
وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من مينيسوتا، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات، وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن 1226 كيلوغراما.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة