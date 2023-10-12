يقطينة كاليفورنيا

الاخيرة

حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن، الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على 30 ألف دولار، وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراما، حماسة لدى المشاركين في مهرجان «هاف مون باي» لليقطين.

وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافسا بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أميركا.

وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من مينيسوتا، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات، وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن 1226 كيلوغراما.

