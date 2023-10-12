حرب غزة.. تحوط لـ«صدمة اقتصادية»

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قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن «الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر».

وأضاف في حديث لرويترز -على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب- «إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها».

وتابع أن البنوك المركزية كانت قد «بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة».

تأتي تصريحات رئيس البنك الدولي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي، وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب المعارك بين القوات المحتلة الاسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وذكر مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ستكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وزاد غورينشا -على هامش اجتماعات مراكش- «نراقب تأثير هذه الحرب على الاقتصادات عن كثب، خاصة أنها وقعت بعد الانتهاء من التوقعات التي وضعناها بخصوص المنطقة وباقي دول العالم قبل اندلاع الحرب».

وقال غورينشا: «إذا ارتفعت أسعار النفط 10% بسبب هذه الحرب، ستزيد نسبة التضخم بنقطة واحدة خلال العام المقبل». أدى استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لليوم الخامس على التوالي إلى زيادة الضبابية بشأن الأداء المستقبلي للأسواق، كما يعد الصراع خطرًا آخر يجب على المستثمرين مراقبته خاصة بعد الضغوط الأخيرة على سوق الأسهم، إذ تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط منذ أعلى مستوياتها ويرجع ذلك بالكامل تقريبًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة والحروب.

وتلقى النفط دعماً من الحروب فقد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.42 دولار ليبلغ 91.55 دولارا، فيما صعد برنت مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب صراع الشرق الأوسط، ويحوم خام غرب تكساس الوسيط فوق 93.68 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.

ووصلت عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد في 3 أكتوبر، عند 4.80%.. إذا انخفضت بشكل ملحوظ وأغلقت عوائد السندات الأميركية عند 4.569%.وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حاليًا إلى أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة القادمة حتى عام 2024 لا تزال غير واضحة.

أما المعدن الاصفر فقد ارتفع مع قوة الدولار، لكن هناك شكا في أنه يمكن أن يعود إلى أعلى مستوى له خلال عام عند 2056 دولارًا للأونصة والذي سجله في أوائل مايو 2023.