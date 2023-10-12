«أريج» الشهداء.. يعطر الكويت

الأولى

بصبر جميل ودموع سالت على خديها حزنا وكمدا على فقدان 10 أفراد يمثلون كل اسرتها التي كانت تعولهم في قطاع غزة وتسبب القصف الصهيوني الهمجي في مقتلهم جميعا تحت انقاض المبنى الذي كانوا يقطنون فيه، قالت المعلمة أريج مقنن بصوت غلبته العبرة «إنا لله وإنا إليه راجعون»، لله ما آخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار». وقالت في حديث لها مع «النهار أونلاين»: انها «اتصلت بإحدى شقيقاتها قبل ان تتلقى خبر الفاجعة بنصف ساعة، موضحة ان خمسة من افراد اسرتها لقوا حتفهم بمجرد وصولهم إلى المستشفى بينما لا يزال خمسة آخرون تحت الانقاض».

وذكرت ان الذين تم دفنهم هم والدتها واخوها و3 من ابنائه الكبار، في حين مازال والدها واختها وزوجة اخيها الحامل و2 من اطفالها تحت الانقاض بعد ان سوت الصواريخ الاسرائيلية مسكنهم بالارض.

وأضافت المعلمة أن المصيبة ليست فردية ولكنها اصبحت تحوط بكل الغزاويين الذين اغلقت امامهم سبل العيش بعد ان احكم العدو الصهيوني اغلاق القطاع ومنع المساعدات الطبية من الوصول إليه حتى اصبح في كل بيت شهيد او اثنان او ثلاثة وربما اكثر من ذلك بكثير.

وقالت وهي تغالب عبراتها اشكر الكويت حكومة وشعبا لوقفتها العروبية مع الشعب الفلسطيني وتضامنها الكامل مع ذوي الشهداء والمصابين من خلال المساعدات المتواصلة التي تقدمها الى اهالي غزة ليس اليوم فقط ولكن منذ بداية القضية، معربة عن أملها في أن تتفضل الحكومة الكويتية على الفلسطينيين المقيمين على ارضها بفتح باب استقدام عائلاتهم انقاذا لهم من المعاناة التي يعيشون فيها ليلا ونهارا.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع المعلمة أريج محمد قنن لتقديم واجب التعزية والمواساة لفقدها عائلتها تحت القصف الصهيوني.

وأكد أن الشهداء قدموا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم وقضيتهم وأنهم جزء أصيل من قضية فلسطين، داعياً الباري عز وجل أن يمنح الشعب الفلسطيني القوة والصمود في مواجهة الاضطهاد الصهيوني.