الخميس 12 أكتوبر 2023 ,28 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5015
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
G.P.S
المرصد الأوروبي: سبتمبر 2023 الأكثر حرارة في العالم... لدينا طفينا المكيفات ولبسنا مقاطع الصوف!
تائه
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
يوسف السعدي
أحمد عبدالمحسن المليفي
د. علي محمد فخرو
وائل يوسف المطوع
سامي عبداللطيف النصف
د. عبدالله الحواج
عمر فوزي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
لا داعي للهلع.. هزات الأسهم لن تدوم طويلاً
أميركا تلوذ بـ«نفوذ قطر» لمنع توسع الحرب
محرقة غزة.. حرب إبادة «بلا قيود»
إسكتلندا لخطف بطاقة التأهل أمام إسبانيا
الأمم المتحدة تحذر من كارثة «غير مسبوقة»
«زين» حصدت جائزة «التميّز بتطوير 5G للأعمال»
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة