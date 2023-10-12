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G.P.S


المرصد الأوروبي: سبتمبر 2023 الأكثر حرارة في العالم... لدينا طفينا المكيفات ولبسنا مقاطع الصوف!
تائه


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