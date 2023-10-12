اعتماد 20 موقعاً لإقامة المخيمات الربيعية

الأولى

اعتمدت البلدية 20 موقعا للتخييم الربيعي موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي لتشمل مناطق شمال وجنوب البلاد.

وقالت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي في بيان صحافي إن الموسم الربيعي لهذا العام سيبدأ في 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس 2024.

ولفتت إلى أن مواقع المخيمات تم تخفيضها بإلغاء موقعين هما اللياح وجنوب صباح الأحمد نظرا لعدم رغبة المواطنين في التخييم فيهما.

وبينت أن تعبئة طلب ترخيص مخيم يتم عبر 4 خطوات تشمل إدخال إحداثية الموقع للمخيم ومن ثم البيانات الشخصية ودفع الرسوم وقدرها 50 دينارا والتأمين 100 دينار عن طريق الـ«كي نت» وابراز الرخصة ووضعها في مكان بارز في المخيم.