345 مليون دينار لـ«بنية» جنوب سعد العبدالله

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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيعها عقد المناقصة الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة الطرق الرئيسة وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني مع شركة جيزهوبا جروب الصينية. وقالت في بيان صحافي امس الاربعاء إن الشركة الصينية كانت من بين 10 شركات تقدمت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة. وأضافت أن الشركة تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط وجرت دراسة مستنداتها بعناية بعد الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي. وأشارت إلى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني حيث حددت مدة تنفيذه بـ 4 سنوات في حين بلغت القيمة المالية له 345 مليون دينار.