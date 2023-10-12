الكويت عضواً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وطن النهار

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية.

وأعلن رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس بعد تصويت أعضاء الجمعية وفرز الأصوات نتيجة التصويت حيث أعيد انتخاب الصين وكوت ديفوار وكوبا وفرنسا وملاوي لفترة ثانية في المجلس.

وبذلك انضمت كل من الكويت وألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان وملاوي وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.

ويعد مجلس حقوق الإنسان - الذي أسس في عام 2006 - الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي ويتكون من 47 مقعدا.

وتوزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل حيث يخصص 13 مقعدا لأفريقيا و13 لآسيا والمحيط الهادئ وثلاثة مقاعد لأوروبا الشرقية وثمانية لأميركا اللاتينية والكاريبي وسبعة لأوروبا الغربية.

وهنأ وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة دولة الكويت على نجاح الجهود الكبيرة والدؤوبة في حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024- 2026.

وقال الوزير سالم الصباح في تصريح لـ «كونا» ان النتيجة والرقم الكبير اللذين حققتهما الكويت «ما هما إلا دلالة على احترام دولة الكويت لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في هذا المجال وهو الأمر الذي تؤمن به جميع الدول الـ183 التي أدلت بصوتها لصالح الكويت».

وتقدم الوزير سالم الصباح بجزيل الشكر والامتنان للدول المشاركة بالتصويت «على الأمانة التي حملونا إياها ونؤكد لهم من هذا المقام ولجميع أعضاء المجتمع الدولي أن دولة الكويت ستبقى كما عهدتموها وافية بالتزاماتها حاملة لمسؤولياتها بكل تفان وإخلاص ومستكملة دورها الفاعل من كل المنابر في كل وقت وحين».

وأكد أن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى داعما قويا لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

واضاف «انطلاقا من هذه القناعة الراسخة والإيمان التام بأهمية وحيوية هذا المجلس نعاود التأكيد للأشقاء والأصدقاء والحلفاء وجميع أعضاء المجتمع الدولي بأن الكويت ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستضطلع بمسؤولية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان فهي حقوق متأصلة للجميع بمساواة وبدون تمييز».

وأشاد بدور منتسبي وزارة الخارجية و«جميع القائمين على هذه الحملة الكبيرة» قائلا «هذا هو نجاحكم وبسواعدكم وتفانيكم ستبقى راية دولة الكويت في رفعة وستبقى مكانتها شامخة فبارك الله فيكم وفي جهودكم».

