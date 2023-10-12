طهبوب: إطلاق الكويت «الإغاثة العاجلة» تجسيد لإيمانها بفلسطين وقضيتها

وطن النهار

أكد سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب أن إطلاق حملة الإغاثة الكويتية العاجلة «فزعة لفلسطين» جاءت «من بلد آمن بفلسطين وقضيتها وشعبها وأحبها كما أحب الكويت وترابها»، قائلاً: «إن كل كلمات الشكر لا تفي الكويت وقيادتها وشعبها حقهم بالتقدير». جاء ذلك في تصريح للسفير طهبوب لـ «كونا» على هامش تدشين حملة «فزعة لفلسطين» التي نظمتها الجمعية الكويتية لإغاثة الشعب الفلسطيني بمشاركة 23 جمعية خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الخارجية و«الشؤون» و«الإعلام» الكويتية. وأضاف السفير أن الجهات المختصة في فلسطين على أتم الاستعداد لعمل كل ما هو متاح من أجل تسهيل ايصال المساعدات الانسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان همجي شرس يستهدف جميع شرائحه.

