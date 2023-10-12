«الهلال الأحمر»: الأوضاع في غزة تتطلب تحركاً سريعاً

وطن النهار

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب تحركا سريعا لتقديم المساعدات لضحايا التصعيد العسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ موقف ملزم باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المرتبطة به.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس لـ «كونا» على هامش الاجتماع الطارئ للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبر الاتصال المرئي.

وقالت البرجس إن هذا الاجتماع عقد بناء على طلب جمعية الهلال الأحمر الكويتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى وأدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من منازلهم.

وأكدت البرجس أهمية إبراز الانتهاكات والخروقات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وضرورة مناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الشأن.

