لا داعي للهلع.. هزات الأسهم لن تدوم طويلاً

مال وأعمال

«لا داعي للهلع الاقتصادي»، فقد مرت على الاسواق المحلية والعالمية العديد من الهزات العنيفة نتيجة التوترات السياسية والجيوسياسية، فرغم تداعي معظم اسواق الاسهم في العالم ومنها الكويت، للعدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومخاوف امتداد الصراع لعدة جبهات، تطمئن اوساط استثمارية بأن الوضع ذاهب للهدوء لا محالة وما يجري مجرد رد فعل صهيوني همجي على الصفعة الشديدة التي تلقاها من المقاومة.

واضافت أن سوق الاسهم الكويتية متأثرة بمخاوف المستثمرين، وما انخفاض الاسهم إلا فرصة سانحة لتدخل المحافظ التابعة للحكومة للاستثمار من جهة والدعم من جهة أخرى، حيث ان استمرار المخاوف قد يكبد المتعاملين خسائر لا قبل لهم بها.

ودعا متخصصون في الشأن الاقتصادي الى ايجاد رؤية اقتصادية واضحة ومحددة المعالم للنهوض بالقطاعات كافة دون استثناء، موضحين ان القطاع الخاص وحده لن يستطيع تحقيق طفرة دون تسهيلات حكومية واسعة لرجال الاعمال وفتح البلاد بشكل حقيقي.

وفي السياق التفاصيل كاملة:

في البداية، أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر، أن دخول المحافظ الحكومية للاستثمار في الأسهم يمثل فرصة جيدة في الوقت الحالي، مع التركيز على الشركات القوية في القطاع المصرفي والخدماتي والتجاري.

ورداً على استمرارية الأزمة الحالية، من عدمه، أوضح البدر أن الوضع الحالي في تقديري لن يستمر، فهناك قلق ملموس وضار اقتصاديا بسبب تقلبات الوضع السياسي الخارجي والمحلي. وأضاف أن هذا الوضع سيتلاشى خلال أسابيع او شهور، إذا احسنت الحكومة ادارتها السياسية والاقتصادية وعملت على استرجاع ثقة المستثمرين والسوق.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع أنه عادة ما تتعرض أسواق المال لهزات اقتصادية وقت الأزمات، وعلى الدولة التحرك لدعم الأسواق من التراجعات والانهيارات التي قد تواجهها ودعم مستويات أسعار الأسهم التي تشهد تراجعات حادة، مع تراجع مستويات الثقة.

ولفت إلى ضرورة تحرك المحفظة الوطنية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار للحفاظ على مستويات أسعار الأسهم وإعادة الثقة للسوق وفي الوقت نفسه اقتناص فرص وتحقيق عوائد جيدة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وأشار إلى أن تراجعات الأسهم تعني مزيدا من الانخفاض وارتفاعاً في مستوى الرهونات لدى البنوك المحلية، الأمر الذي سينعكس سلباً على القطاع المصرفي.

واستدرك المطوع بالقول أن بورصة الكويت من أكثر الأسواق تراجعاً بسبب أزمة الثقة التي تواجه الكثير من القطاعات العاملة في السوق مع كل أزمة إقليمية وعالمية، مبيناً أن ما يشهده السوق من تراجعات ليس بسبب الأزمة الحالية في قطاع غزة ولكنها أزمة ثقة في أداء السوق.

وبين أن المحافظ الحكومية لا تتدخل فقط لشراء الأسهم بأسعار منخفضة ولكن لدعم السوق والحفاظ عليه، فنحن في النهاية نتحرك من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه آن للحكومة والجهات المسؤولة عن دعم الاقتصاد التحرك لمنح الثقة في الأداء الاقتصادي، فالحرب في غزة ليس للسوق علاقة مباشرة بها وإنما الأمر يتعلق بإعادة الثقة في النظام الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يحارب، فالدولة تقوم بتأسيس شركة للبريد وأخرى للتخزين وأخرى للعقار، وهي بذلك تنافس القطاع الخاص لا تدعمه.

وأضاف دور الدولة رقابي وتنظيمي ويجب ترك القطاع الخاص للعمل في تلك المجالات، مؤكداً أن حل تداعيات أي أزمة يواجهها الاقتصاد تكون من خلال إعادة الثقة في النظام الاقتصادي.

تأثير معنوي

وتعليقاً على تأثر بورصة الكويت بالعدوان على غزة، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن هناك تأثيرا على السوق ولكنه تأثير «معنوي» بشكل كبير.

وحول تدخل المحفظة الوطنية لدعم السوق، بيَّن السلمي أن المحفظة «موجودة» وتعمل بشكل طبيعي.

وأضاف السلمي أن السوق ليس في وضع «كارثة» حتى الآن، كالتي حدثت في عام 2008 وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية أو التي حدثت وقت حدوث جائحة كورونا وتداعياتها المدمرة على الأسواق العالمية ومن بينها سوق الكويت والتي استدعت تدخلا حكوميا فوريا وعاجلا للحفاظ على الأصول من الانهيار ودعم الأسواق.

واستدرك بالقول: تأثر بورصة الكويت طبيعي حاله مثل حال بقية الأسواق العاملة في العالم ودول المنطقة، متمنياً ألا يطول هذا التأثير وأن توجد حلول لوقف الحرب وإعادة الثقة في الأسواق.

الخطط غائبة

من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية الاسبق عبدالمجيد الشطي ان انخفاض السوق بالأساس بسبب ضبابية الوضع الاقتصادي في الكويت وتطورات اسعار الفائدة.

واضاف الشطي أن الحكومة ليس عندها برنامج لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحارب القطاع الخاص في انشاء شركات حكومية تنافس القطاع الخاص على عكس ما تدعيه.

واستدرك قائلا: أضف الى ذلك اقتراحات النواب الاشتراكية الشعبوية.

الأجواء الجيوسياسية

ومن جانبه اكد الخبير الاقتصادي ميثم الشخص ان السوق الكويتي تأثر بالاجواء الجيوسياسية الحالية في المنطقة بالتزامن مع تراجعات السوق الاميركي وكذلك السوق الصيني وتوقعات رفع الفائدة مما اثار مخاوف بزيادة حالة الانكماش للاقتصاد الاميركي مما يشير الى تصاعد مخاوف من اثار ذلك على الاقتصاد العالمي.

واضاف الشخص ان الاسواق الخليجية بشكل عام لم تستفد من ارتفاعات النفط والنتائج الممتازة التي حققتها الشركات المدرجة خلال العام الحالي مما ادى الى تراجع السوق الكويتي منذ بداية العام بنسبة 11%، معربا عن تفاؤله بنتائج الربع الثالث واثارها الايجابية على السوق.

واشار الشخص ان السوق الكويتي مازال متماسكا ولا يحتاج الى صديق مثلما حدث في عام 2008 فهو مازال في منطقة المكاسب نسبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية، لافتا الى ان السوق لم يستعن بالصناديق والمحافظ حتى في فترة «جائحة كورونا» وذلك في ظل وجود المحفظة الحكومية التي تعمل بنجاح.

واضاف انه لا يفضل زيادة جرعة الاستثمار الحكومي في الاسهم بل لابد ان يترك في القطاع الخاص بما يملكه من قناعات مختلفة في رؤى الاستثمارية.

واوضح انه يفضل ان تستثمر الدولة في مشاريع تنموية مثل اقامة مدينة صناعية وبالتالي سيكون للشركات الصناعية اولوية في العمل والتشيد مما يسهم في تعظيم الايرادات وتوفير فرص للشركات.

البنوك أقل مخاطرة

وفي ذات الاطار أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري أن تراجعات اسعار الاسهم في البورصة الكويتية هي نتيجة حتمية لارتفاع اسعار الفائدة.

وأوضح ان ارباح الشركات الكويتية تعتبر قليلة النمو، لذلك انخفضت القيمة الحالية للارباح المستقبلية.

واضاف: انخفضت اسعار الأسهم، ويتجه المستثمرون لخيارات اخرى مثل الودائع في البنوك المحلية التي وصلت 5%، وهي اقل مخاطرة من الاستثمار في الاسهم وتعطي اعلى من توزيع ارباح البنوك.

