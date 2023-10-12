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مال وأعمال

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الصين تتخذ خطوة جديدة لـ «تدويل» اليوان


تتجه الصين لبيع كمية قياسية من السندات السيادية المقومة باليوان في الخارج هذا العام، في خطوة من شأنها أن تساعد السلطات على دعم العملة الضعيفة وتعزيز شعبيتها العالمية على المدى الطويل.وقالت وزارة المالية في البلاد إنها ستصدر 26 مليار يوان (3.6 مليارات دولار) من هذه الديون في هونغ كونغ في الربع الحالي، بدءا بدفعة أولى بقيمة 16 مليار يوان في 25 أكتوبر. ومن شأن ذلك أن يرفع القيمة الإجمالية للعام إلى 55 مليار يوان، وهو الأكبر منذ أن أصدرت الصين أول سندات سيادية باليوان في الخارج في عام 2009، حسبما تظهر حسابات «بلومبيرغ» للبيانات الرسمية.


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