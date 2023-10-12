.. البنك يدعم مدارس «حولي»

مال وأعمال

في سياق التعاون بين البنك التجاري ومحافظات الكويت وكذلك الدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتربوية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع، قام البنك بتوفير كوبونات لشراء اللوازم المدرسية والقرطاسية من أحد المكتبات الواقعة بمحيط محافظة حولي، وذلك لعدد من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الدارسين في مدارس التربية الخاصة (ذوي الهمم) في محافظة حولي.

ويأتي هذا الدعم في إطار الترتيبات المسبقة مع المحافظة وانطلاقاً من إيمان البنك بأهمية تقديم كل الدعم وسبل الرعاية للطلبة والطالبات من ذوي الهمم من أجل مساعدتهم ورعايتهم ودفعهم للجد والاجتهاد والتغلب على أي عوائق تواجههم. من أجل بناء جيل قادر على النهوض بمسؤوليته الوطنية.

وبهذه المناسبة، أشاد مسؤولو محافظة حولي بدور البنك التجاري ودعمه للعديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة، مثمنين اهتمام البنك بالأنشطة التي من شأنها الإسهام في تنمية المجتمع من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي تخدم جميع القطاعات، سواء التعليمية أو الثقافية أو الصحية أو التنموية أو التربوية وغيرها، وذلك بهدف تحقيق الأثر الإيجابي الذي يلمسه المواطن الكويتي.

بدورها، أكدت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك التجاري أماني الورع حرص البنك على تقديم الدعم والمساندة للطلبة والطالبات في المدارس من خلال توفير هذه الكوبونات التي تهدف إلى توفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية للطلاب وتساهم في إثراء معارفهم وذلك من أجل رفع مستوى التعليم الذي يساهم بدوره في تنمية المجتمعات.

وفي الختام تقدمت إدارة محافظة حولي بجزيل الشكر والتقدير من البنك التجاري على هذه المبادرة، متمنين للبنك التوفيق والنجاح في مساعيه النبيلة وعمله الدؤوب لخدمة كل فئات المجتمع.

