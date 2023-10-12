«الخليج» يتيح للعملاء تقسيط قيمة مشترياتهم من شهرين إلى 12 شهراً

مال وأعمال

فتح بنك الخليج الخيارات المتاحة أمام العملاء، لتقسيط مشترياتهم من خلال خدمة «Easy Pay Plus»، حيث أصبح بإمكان العميل اختيار عدد أشهر التقسيط من شهرين إلى 12 شهراً، مقابل رسوم لا تتجاوز دينارين لمرة واحدة، وبدون فوائد كلياً.

ويستطيع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية الاستفادة من الخدمة على مشترياتهم التي تتجاوز 150 دينار فما فوق، لدى الكثير من المحلات والمراكز التجارية محلياً ودولياً، العاملة في قطاعات «خدمة السيارات» و«الصحة والتجميل» و«المدارس» و«الأجهزة المنزلية» و«الإلكترونيات» و«المفروشات المنزلية» و«المجوهرات» و«الأزياء والموضة»

و«المجوهرات» والرياضة و«اللياقة البدنية « و«السفريات» وغيرهم.

فعلى سبيل المثال، عندما يشتري العميل سلعًا بقيمة 600 دينار من متجر محلي أو دولي، يمكنه تحويل عملية الدفع عبر خدمةEasy Pay Plus، من خلال مركز اتصال بنك الخليج، الذي يمكنه من اختيار عدد أشهر التقسيط، لتصبح بقيمة 300 دينار على مدى شهرين أو 150 دينار شهرياً في حال اختيار التقسيط لأربعة أشهر أو 50 ديناراً شهرياً على مدى 12 شهراً.

وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد تقي: «يمكن لعملائنا الاستفادة من الخدمة، من خلال التواصل مع مركز اتصال بنك الخليج لتحويل معاملة الشراء إلى خدمةEasy Pay، وقريباً سيتم إتاحة الخدمة من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية».

وأشار إلى أن بنك الخليج حريص على تطوير خدماته بشكل مستمر لمواكبة متطلبات واحتياجات عملائه، عن طريق توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار لتسهيل حياة العملاء وتحقيق النمو المستدام. وأضاف: يسعى البنك باستمرار لتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، من خلال تسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية، وتوفير الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن البنك يحرص بشكل مستمر على التواصل مع العملاء واستطلاع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل بشكل سريع على تلبيها. ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل برنامج نقاط في الكويت، يُمكّنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علماً بأن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من على العمليات المحلية، لافتاً إلى أن النقاط توفّر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.

