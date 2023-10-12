«زين» حصدت جائزة «التميّز بتطوير 5G للأعمال»

مال وأعمال

أعلنت زين عن حصولها على جائزة «التميّز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال»، وذلك على هامش حفل جوائز التميّز والقيادة الذي نظّمه مجلس «سامينا للاتصالات» في دبي، وسط حضور نُخبة من القياديين التنفيذيين والمسؤولين من كبرى شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بالمنطقة.

وخلال الحفل، قام الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا للاتصالات» بوكار بي إيه بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، وهي الجائزة التي أتت تقديراً لتفوّق زين في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G التي تُحقق النمو المُستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت إيمان الروضان: «تُبرز هذه الجائزة مركز زين الريادي في قيادة السوق المحلّي، وتُسلّط الضوء على جهودنا المُستمرة في تمكين التحوّل الرقمي الشامل في مُختلف الصناعات الحيوية من القطاعين العام والخاص عبر توظيف أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل بُنيتنا التحتية القوية ومنظومة شراكاتنا مع أكبر روّاد التكنولوجيا العالميين، ونتطلّع لاستكمال ريادة زين الكويت بإطلاق تكنولوجيا 5.5G المُتطورة، والتي ستفتح آفاقاً جديدة أمام مُجتمع الأعمال وعملائنا الأفراد على حد السواء.»

وأضافت الروضان: «تفرّدت زين في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجارياً، مما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات 5G لتطوير تجربة العملاء الرقمية.»

وتابعت قائلةً: «كما وفّرنا العديد من التجارب المُميزة والاختيارات المرنة لمحتوى الترفيه، بينما استمرينا في تطوير وتحديث البنية التحتية وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المتطورة، والتي توّجت بريادة زين كأول مُشغّل يطرح خدمة المكالمات الصوتية على شبكة الجيل الخامس (Vo5G) عالمياً العام الماضي.»

وتُعتبر جوائز التميّز والقيادة LEADs أحد أبرز المنصّات الإقليمية المرموقة التي تحتفي بإنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، ويُنظّمها مجلس «سامينا» وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يشمل ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم: جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُسلّط هذه الجوائز الضوء على الجهود المُتسارعة التي يبذلها مُزوّدو الخدمات التكنولوجية، والشركات المزوّدة للخدمات الرقمية، ومشغّلو الاتصالات، والجهات التنظيمية، وغيرها، وترتكز هذه الجوائز على أربع فئات رئيسية هي الابتكار، وتميّز الأعمال، والتفوّق في تجربة العميل، وريادة الشؤون التنظيمية.

وقامت جوائز التميّز والقيادة هذا العام بتسليط الضوء على الشركات والمؤسسات التي تفوّقت في تقديم خدمات الاتصالات المُتطورة لخدمة دول المنطقة، وبالأخص تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ونُظم الأعمال، كما وفّر مجلس «سامينا» عبر هذا الحدث منصّة لمزوّدي خدمات التكنولوجيا ومشغّلي الاتصالات من دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحث أفضل الممارسات ونماذج الأعمال التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي والدفع به قُدماً.

وثمّنت زين هذه الجائزة المرموقة من مجلس «سامينا» للاتصالات، والتي تحتفي بالدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص الكويتي في تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المُختلفة، وتقديرها للإنجازات التي تُحرزها المؤسسات الكويتية على وجه الخصوص، مبينةً أنها تعتبر هذا التكريم بمثابة اعتراف من مؤسسة مُتخصصة في قطاعات الاقتصاد والأعمال بتفوّق وتميّز عملياتها على المستويين التشغيلي والتجاري.

