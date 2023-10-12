«التصعيد في غزة».. يهدد العالم بموجة تضخم جديدة

مال وأعمال

في الوقت الذي لايزال العالم يعاني من تداعيات جائحة كورونا جراء إغلاق الحدود بين الدول بين عامي 2020 و2021، والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير 2022، وما أحدثته من تضخم لم تشهده معظم اقتصادات العالم منذ عقود جراء الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، يتخوف مراقبون وخبراء أن يهدد التصعيد في غزة بموجة تضخمية تمثل عبئاً جديداً على المستهلكين والبنوك المركزية واقتصادات العالم ككل. ولكن خبراء اقتصاد أكدوا في تصريحات أن حدوث موجة تضخمية جديدة لن يكون سريعاً، بل سيكون مرتبطاً بمدى استمرار الأزمة الحالية واحتمالية انتشارها، وبما سيحدث لأسعار النفط، لكنهم في المقابل أوضحوا أنه يتعين على صناع السياسات الاقتصادية أن يشعروا بالقلق إزاء التهديد المتمثل في حدوث ركود عالمي في حالة التصعيد والمزيد من الاضطرابات.

وفي هذا السياق، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، في تصريحات لرويترز، إن الصراع بين إسرائيل وغزة «مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها» وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.

وأضاف بانجا أن البنوك المركزية كانت قد «بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة».

وفي السياق ذاته، تستبعد مؤسسة iCapital أن يكون للصراع الحالي تداعيات سلبية واسعة النطاق على الأسواق المالية، طالما أن دائرة الحرب محصورة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما تتفق معه مؤسسة Yardeni Research، التي ترى تأثير التصعيد الحالي على تحركات أسواق الأسهم العالمية، سيعتمد على ما إذا كان قصير الأمد، أم أن الأمور ستتطور إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وحينها قد يترك الأمر تداعيات واسعة النطاق على مختلف فئات الأصول.

