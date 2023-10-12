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مال وأعمال

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الذهب يزدهر مع استمرار «طوفان الأقصى»


مع بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ، وما تلاها من تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» المضادة التي أعلنها جيش الكيان الإسرائيلي، يبدو أن المستثمرين على مستوى العالم منهمكون في شبه عزوف تام عن الاستثمارات التي تتسم بالمخاطرة، في حين تنصب اهتماماتهم بقوة نحو أصول الملاذات الآمنة، وأبرزها الذهب الذي يزدهر بقوة في أوقات الأزمات والحروب.
وخلال اليوم الأول البدء الحرب، قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1854 دولارا للأونصة، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2 % إلى 18671 دولارا.


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