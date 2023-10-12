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مال وأعمال

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العريان: تحفظ نسبي في الأسواق


قال الخبير الاقتصادي، محمد العريان، إن الحرب التي اندلعت هذا الأسبوع بين فلسطين والكيان الاسرائيلي أدت حتى الآن إلى ردود فعل متحفظة نسبيًا في الأسواق.
وحذر، في مقابلة مع «CNBC» الأميركية، أن ذلك يرجع إلى أن المستثمرين يتعاملون مع الصراع على أنه تم احتواؤه، لكن أي توسيع للأعمال العدائية قد يجبرهم على إعادة التفكير.
وقال في مقابلة إنه «إذا تفاقمت الحرب ودخلت أطراف أخرى، فإن التوقعات تشير إلى اقتصاد عالمي أضعف، والمزيد من الضغوط التضخمية. وستجد الأسواق صعوبة في التعامل مع ذلك».
وأضاف العريان أن ذلك قد يثير أيضًا حالة من عدم اليقين الجيوسياسي بشكل عام.


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