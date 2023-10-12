«سيتي غروب»: حرب غزة ستغير الأسهم النفطية

مال وأعمال

قالت مجموعة «سيتي غروب»، إن استمرار تصاعد الحرب في غزة قد يؤثر على توصيتها الأخيرة بتخفيف وزن أسهم الطاقة العالمية في المحافظ الاستثمارية، ما يعني أنها قد تتجه نحو التوصية بشراء أسهم الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط.

من جهة أخرى أشارت «سيتي غروب» إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على أسواق الأسهم خلال العام الحالي أبرزها المخاطر المتعلقة بالركود الاقتصادي وأسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى معدلات التضخم.

وكانت «سيتي غروب» قد أشارت أخيراً إلى أن التوترات بين غزة والكيان الإسرائيلي سيكون لها تأثير طويل الأمد على أسواق النفط.

