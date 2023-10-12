«الغرفة»: أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر.. وتكريس المنافسة

مال وأعمال

في إطار لقاءاتها الدورية عقـدت لجنــة التجـــارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضاء اللجنة امس، حيث ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها،

أهمها آخر المستجدات لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع المواد الغذائية، وأكدت اللجنة على أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر والذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية، لتحسين جودة المنتجات من خلال تكريس مبدأ المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي، كما أكدت اللجنة أهمية الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الطرق والأساليب التي تحافظ على تدفق السلع للأسواق المحلية، بما يضمن للمستهلك توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.

واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر في حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المنتجات المحلية الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية فيما بين دول المجلس.

وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية كافة بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.

