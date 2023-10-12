استقبال وفد لاوس الأربعاء المقبل

مال وأعمال

تستضيف غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت الأربعاء المقبل وفداً تجارياً من جمهورية لاوس، برئاسة أوديت سوفانافونج – رئيس غرفة تجارة وصناعة لاوس.

وسيتم عقد لقاء ثنائي بين الجانبين بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وعرض الفرص المتاحة في مختلف المجالات وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين، حيث يضم الوفد خمس شركات تمثل قطاعات عدة منها: الاستثمار، التجارة العامة، الضيافة، المواد الغذائية والمشروبات، نظم المعلومات والتكنولوجيا، التعليم، الاستشارات العقارية، الآلات الزراعية والمواشي.

ودعت الغرفة الأعضاء للحضور والمشاركة في هذا اللقاء بكونه فرصة سانحة في فتح آفاق اقتصادية جديدة بين دولة الكويت و جمهورية لاوس.

