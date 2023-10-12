«الكويتية» راعٍ ماسي لمؤتمر «كسر الحواجز»

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن مشاركتها في مؤتمر «كسر الحواجز» 2023 الذي ينظمه المعهد الوطني للقيادة (NLI) كراعٍ ماسي للحدث، والذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة من 9-10 أكتوبر 2023 تحت رعاية وزير المالية فهد الجارالله. هذا ويعد مؤتمر كسر الحواجز من المؤتمرات المهمة التي تسلط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي والمرأة في القيادة، حيث يجمع هذا الحدث المرموق كوكبة من القادة التحفيزيين الناجحين ومديري الأعمال وكبار المهنيين والخبراء البارزين من شتى المستويات المحلية والإقليمية والدولية تحت منصة واحدة. وقالت الشركة في بيان صحافي بأن رعايتها لمؤتمر كسر الحواجز 2023 يأتي في إطار حرصها على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المهمة والجادة والتي تمكن المشاركين من استكشاف آفاق جديدة للقيادة وتحقيق الإنجازات والشراكات الناجحة من خلال ورش العمل والمحاضرات المختلفة المقامة والتي بالتأكيد ستمنح قيمة مضافة للمشاركين. وأكدت على التزام الخطوط الجوية الكويتية التام نحو تحقيق الأهداف التي تشمل تمكين المرأة في الأدوار القيادية في مختلف قطاعات الشركة والتحول الرقمي في خدماتها، وكذلك في التقنيات والأنشطة الناشئة، والتي تعد أيضًا محور التركيز الرئيس خلال هذا المؤتمر. وأعربت الشركة عن أملها بأن تؤدي الأفكار الهادفة والمقترحات المبتكرة التي تمت مشاركتها خلال المؤتمر إلى تطوير الكويت وتقدمها، وتعزيز فكرة الابتكار والنمو في المجتمع بالإضافة إلى تمكين وإلهام المشاركين. واختتمت بيانها بالتشجيع على الاستمرار في إطلاق مثل هذه المؤتمرات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم في أطر الأعمال التحويلية والمبتكرة لإزدهار المنظمات الناجحة، بالإضافة إلى تمكينها ووضعها في المقدمة مع نطاق أوسع يمنحها منظور اشمل حول المهارات القيادية الأساسية.

