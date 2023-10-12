ارتفاع الأسواق العالمية قبيل محضر اجتماع الفيدرالي

مال وأعمال

ارتفعت الأسهم العالمية،، مع تفاؤل المستثمرين بآمال المحفزات الصينية وتراجع عائدات السندات، في حين استقر الدولار قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركي.

وصعد مؤشر «مورجان ستانلي» للأسهم العالمية بنسبة 0.2%، اليوم الأربعاء، كما كانت الأسهم الآسيوية في المنطقة الخضراء، مع ارتفاع مؤشر «مورجان ستانلي» لآسيا عدا اليابان بنسبة 1.25% بعد قفزة الأسواق الأوروبية والأميركية، أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.12% بالتداولات المبكرة بعد ارتفاعه 1.96% الجلسة السابقة.

وأوضحت «رويترز» أن الأسهم العالمية، التي كانت آخذة في التراجع منذ مستهل أغسطس، ارتفعت خلال الجلسات القليلة الماضية. فيما استقر مؤشر «داكس» الألماني، اليوم الأربعاء، بعد قفزته 1.95% أمس.

واتجه المستثمرون إلى الأسهم مرة أخرى بعد تراجع عائدات السندات الأميركية من أعلى مستوياتها منذ 2007 على خلفية تلميحات مسؤولي الفيدرالي بأن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت.

