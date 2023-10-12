«OSN» استضافت قمة تجربة العملاء

مال وأعمال

استضافت OSN، أخيراً قمة تجربة العملاء بمشاركة ما يزيد على 100 من مؤسسات القطاع الرائدة وصناع القرار لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجالات خدمات المشاهدة المدفوعة وومنصات البث أونلاين والابتكارات التكنولوجية. كما شهدت القمة حضور مجموعة من قادة الفكر من أبرز الشركات، بما فيها أنغامي وجوجل ووارنر براذرز ديسكفري، والذين شاركوا في سلسلة من الحوارات التفاعلية حول أحدث التوجهات والفرص والتحديات التي يواجهها مشهد وسائل الإعلام ومنصات البث دائمة التطور في المنطقة.

وانطلقت القمة بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التنفيذي لشبكة OSN جو كوكباني، الذي تطرق بإنجاز إلى رحلة الشبكة التي غيرت ملامح القطاع، وتحديات السوق التي تجاوزتها خلال العام الماضي، من خلال تحقيق زيادة سنوية قدرها 40% في مستوى التفاعل على المنصة، مما عزز مكانتها كمنصة حصرية للمحتوى الغربي، كما ناقش كوكباني التوجهات الرئيسة التي تؤثر على قطاعي التكنولوجيا والترفيه بدءاً من توفير المحتوى الناشئ ووصولاً إلى تمكين جميع الأطراف من الوصول إلى سلسلة القيمة التي تشهد طلباً متزايداً على تقديم أفضل أنواع المحتوى باستمرار، والاعتماد المتنامي على الطبقة الإعلانية منخفضة السعر، بالإضافة إلى كيفية بناء الأعمال المستدامة في ظل ضغوط اقتصاديات المحتوى، ومزايا الحلول التكنولوجية وعيوبها واستكشاف فرص الاندماج، ليختتم كلمته بتلخيص موجز عن النمو الإيجابي الذي من المتوقع أن تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN قبيل انعقاد القمة: نحرص في شبكة OSN علي تقديم المحتوي بالاستناد إلى المتطلبات والمعايير العالية كلعملائنا واحتياجاتهم وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار. وأعتقد أن توفير المحتوى المؤثر يجب أن يتماشى مع الحفاظ على مشاركة فاعلة للمشاهدين من خلال توقع احتياجاتهم، وتزويدهم بتجارب مستخدم استثنائية. ومع التغير المستمر لدى المشاهدين من حيث تذوقهم للترفيه، نسعى لمواكبة هذه التغيرات وتقديم المحتوى والمنتجات والقيمة الأكثر طلباً. وأضاف قائلاً: نفخر باستقطاب رواد القطاع والشركاء والخبراء إلى هذه القمة الأولى في المنطقة، لمناقشة مستقبل قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تقديم تجربة رفيعة المستوى لجميع عملائنا ».

ومن جانبه، قال جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفوي في الشرق: «لطالما كانت مجموعة OSN شريكاً مميزاً بالنسبة لنا، ونتطلع لمواصلة تقديم محتوى يناسب الجميع ويمكنه مشاهدته في أي وقت وانطلاقاً من تركيزنا على المشاهدين، ندرك أهمية الرؤية والاسترتيجية التي نتشاركها مع شبكة OSN فيما يتعلق باتخاذ القرارات بناءً على ما تحققه من فائدة للمشاهد. إلى جانب ذلك، تتيح لنا هذه الشراكة تقديم باقة محتوى مميزة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط لبث المزيد هذا العام وفي الأعوام القادمة.

