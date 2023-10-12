«التسهيلات» رعت احتفال إدارة رعاية المسنين

مال وأعمال

في إطار حرصها على مسؤوليتها الاجتماعية رعت شركة التسهيلات التجارية يوم الاحد الماضي احتفالية اليوم العالمي للمسنين لعام 2023 تحت شعار {رضاهم جنة} الذي نظمته إدارة رعاية المسنين التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في صالة سلوى الصباح بالسالمية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، يأتي ذلك ايماناً من «التسهيلات» على رعاية مثل هذه الفعاليات والتي تعكس دورها في رعاية ودعم الانشطة والبرامج الاجتماعية والانسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولاسيما كبار السن.

وفي هذا الصدد قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات التجارية خالد العلي: «تحتفل الكويت سنوياً بذكرى اليوم العالمي للمسنين وتولي اهتماماً بالغاً بكبار السن وتحرص دائماً على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوقهم وتأمين ظروف العيش اللائق لهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع، وتأتي مساهمة شركة التسهيلات التجارية في هذا الاحتفال دعماً للجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية من توفير اوجه الرعاية المختلفة والخدمات الشاملة ولتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية المقدمة لكبار السن».

ومن ناحيته عبر مدير إدارة التسويق بشركة التسهيلات التجارية ثروت عدلي عن اعتزازه برعاية شركة التسهيلات التجارية احتفالية اليوم العالمي للمسنين الذي نظمته إدارة رعاية المسنين، مؤكداً أن دولة الكويت لم تدخر جهداً في خدمة ورعاية المسنين نفسياً وصحياً واجتماعياً وقدمت ومازالت تقدم كل أوجه الرعاية لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع وأعرب عن الشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية ولجميع العاملين مع كبار السن على الجهود المبذولة لخدمتهم ورعايتهم وعلى الاهتمام البالغ لتعزيز دورهم في المجتمع .

وعلى هامش الاحتفالية كرم الوزير الشيخ فراس سعود المالك الصباح شركة التسهيلات التجارية بتسليمها درعاً تذكارية ، كما زار جناح الشركة وكانت هناك إشادة كبيرة بسجل شركة التسهيلات التجارية الحافل بالعديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية والخيرية والثقافية ودورها الفعال في خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية ولعبها دوراً أساسياً في تعزيز النشاط الاقتصادي في الكويت.

تعتبر شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 45 عاماً. وقد ترسّخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسياً في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.

