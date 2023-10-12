«الأهلي» يرتقي بخدماته الرقمية

مال وأعمال

أضاف البنك الأهلي الكويتي خدمة «اعرف عميلك الإلكترونية» (e-KYC) إلى قائمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي اصبحت متاحة الآن بسهولة من خلال تطبيقه، مما يسهل على العميل تحديث بياناته الشخصية دون عناء زيارة البنك. وتهدف هذه الخدمة لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية الشاملة التي يوفرها البنك الأهلي الكويتي لعملائه.

وتعليقاً على إطلاق الخدمة، أكدت جهير معرفي المديرة العامة لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، التزام البنك تبسيط تجربة العملاء، ولا سيما في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مضيفةً «تقديم خدمة اعرف عميلك الإلكترونية يتيح للعملاء تحديث بياناتهم الشخصية بسلاسة وبراحة من منازلهم».

وشددت معرفي على تركيز البنك الأهلي الكويتي على توفير الحلول التي تركز على العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة يسهل الوصول إليها، بما يلبي احتياجاتهم ورغباتهم، متابعة «نواصل سعينا لتحقيق التميز في تقديم خدمات مبتكرة لعملائنا».

وتعد خدمة e-KYC خطوة مهمة نحو التحقق من الهوية الرقمية، قبل استكمال عملية تحديث البيانات الخاصة بالعملاء بأقل قدر من الجهد، دون الحاجة للانتظار في الفروع، وتوفر راحة إضافية للعملاء الذين يسعون إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري.

ويتم تحديث البيانات بخطوات بسيطة بعد مصادقة برنامج هويتي للهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) لعرض وتحديث البطاقة المدنية. وعند تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول للبنك الأهلي الكويتي، تقوم خدمة e-KYC تلقائياً بتنبيه العميل إلى ضرورة تحديث البيانات الشخصية والتحقق منها دون عناء زيارة البنك، مع ميزة إضافية تتمثل في تعزيز الأمان.

وعند استرداد البيانات ذات الصلة من نظام البنك أو تطبيق AKcess للمشتركين، تسمح خدمة e-KYC للعملاء بمراجعة وتعديل معلوماتهم المسجلة.

وأكدت معرفي التزام البنك الأهلي الكويتي الثابت بتقديم حلول مصرفية أكثر سهولة من خلال تقديم خدمة e-KYC ، قائلة «يدرك البنك أهمية توفير الحلول التي تسهم بتحسين وتبسيط تجربة العملاء ودور التحول الرقمي في دفع هذا التغيير».

في السياق نفسه، يظهر التزام البنك بتوفير الراحة للعملاء في خدماته المصرفية الأخرى عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والتي توفر تجربة مصرفية سلسة. ويعتبر تقديم خدمة «سند» شهادة على النهج المبتكر الذي يعتمده لخدمة العملاء من خلال تقديم إجابات سريعة ودقيقة على استفساراتهم باستخدام تقنية شات بوت (chatbot).

كما تعتبر خدمة Global View خطوة أخرى نحو تبسيط الخدمات المصرفية للعملاء ليس فقط في دولة الكويت، ولكن في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بحيث يمكن للعملاء عرض أي من حساباتهم في البلدان الأخرى إلى تطبيقهم.

ويترافق ذلك مع خدمة «اتصل بي» التي تتيح للعملاء طلب معاودة الاتصال من خلال تطبيق البنك الأهلي الكويتي بكل سهولة من دون تحمل العميل لتكاليف الاتصال الدولي.

وتساعد خدمة السحب النقدي بدون بطاقة من البنك الأهلي الكويتي على إمكانية سحب الأموال في حالة فقدان أو نسيان بطاقة السحب الآلي، بحيث تشكل شهادة على حرص البنك على تزويد العملاء بخدمات فورية وفعالة وشخصية وفق أعلى مستويات الأمان.

