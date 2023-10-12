2.6 مليار دينار انخفاضاً في الفائض التجاري للكويت

مال وأعمال

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري للكويت في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 44.14% على أساس سنوي؛ بضغط تراجع الصادرات.

وسجلت الكويت فائضاً في الميزان التجاري بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 3.24 مليار دينار، مقابل 5.80 مليارات دينار في الربع الثاني من عام 2022؛ بانخفاض 2.6 مليار دينار وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

وضغط على الفائض التجاري للكويت، تراجع صادرات الدولة الخليجية في الربع الثاني من العام الحالي 29.25% عند 6.12 مليارات دينار، مقارنة بـ8.65 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

واستناداً إلى بيانات «الإحصاء « فقد تأثرت صادرات الكويت بشكل أساسي لتراجع صادرات النفط ومشتقاته الأساسية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 30.93% عند 5.65 مليارات دينار، قياساً بمستواها في الربع المناظر من العام المنصرم البالغ 8.18 مليارات دينار.

يُشار إلى أن صادرت النفط ومشتقاته الأساسية وصلت في الربع الثاني من 2023 عند أدنى مستوى منذ قيمتها في الربع الرابع من عام 2021 البالغ 5.62 مليارات دينار.

وسجلت الواردات في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق 2.87 مليار دينار، بنمو 0.35% قياسياً بمستواها في الربع الثاني من 2022 البالغ 2.86 مليار دينار.

وبشكل عام، فقد سجل التبادل التجاري في الربع الثاني من 2023 نحو 8.98 مليارات دينار، مقابل 11.52 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بانخفاض 22.05%.

