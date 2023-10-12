«KIB» يواصل تقديم عرض التمويل الأقوى

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تمديد عرض التمويل الأقوى في فئته على سيارات SIERRA من GMC. ويتضمن العرض منح تمويل مساومة مع فترة سداد 5 سنوات بأرباح 3 سنوات فقط، مع إضافة كفالة على السيارة مدتها 3 سنوات أو 100,000 كم. وتأتي مثل هذه العروض التمويلية المميّزة من KIB في إطار تعزيز شراكته مع الوكيل المحلي لسيارات «جنرال موتورز»، شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني».

وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «نواصل اليوم توفير عروض تمويل السيارات الأقوى من نوعها، انطلاقاً من حرصنا في البنك على ترسيخ علاقاتنا القوية مع شركائنا من نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت، وبهدف الاستمرار بتقديم العروض التمويلية الفريدة والمميزة لعملاء KIB ومنحهم فرصة امتلاك أفخم السيارات، بمزايا حصرية تواكب توقعاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري». وأكد الشمري أن مواصلة هذا العرض من KIB يأتي بسبب الإقبال الواسع الذي شهده من قبل العملاء خلال الفترة السابقة، ولما قدمه من مزايا حصرية لاقت استحسانهم وزادت من ثقتهم، وكان العرض قد صمم ضمن اتفاقية استراتيجية وقعها البنك مؤخراً مع شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني»، الوكيل المحلي لسيارات «جنرال موتورز»، والتي تعتبر من أشهر الماركات العالمية، وأكثرها مبيعاً في الكويت ومنطقة الخليج العربي. وتحت مظلة شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، لا يدّخر KIB جهداً من أجل تطوير خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية مبتكرة، وإطلاقها عبر حلول وتسهيلات تلبي احتياجات عملائه المتنامية، لا سيّما فيما يتعلّق بتحقيق رغباتهم بالحصول على أحدث موديلات السيارات، وخصوصاً سيارات GMC.

