«قطر للطاقة» وقَّعت اتفاقاً لتزويد فرنسا بالغاز الطبيعي لـ27 عاماً

مال وأعمال

أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع فرنسا لمدة 27 عاماً، وفق بيان صدر اليوم.

ووقعت شركات تابعة لشركة «قطر للطاقة» و«توتال إنيرجيز» اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، لتوريد ما يصل إلى 3.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا.

بموجب الاتفاقيتين سيتم تسليم الشحنات إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال «فوس كافاو» في جنوب فرنسا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2026 ولمدة 27 سنة.

ونقل البيان عن وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي قوله إن الاتفاقيتين الجديدتين «تظهران التزامنا المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الفرنسية بشكل خاص، وبالتالي المساهمة في أمن الطاقة الفرنسية».

قطر تخطط لتوقيع عقود قياسية للغاز الطبيعي المسال في 2023

سيتم تصدير الغاز إلى فرنسا من المشروعين المشتركين بين شركة «قطر للطاقة» و«توتال إنيرجيز» اللتين لديهما مصالح في مشروعي «حقل الشمال الشرقي» و«حقل الشمال الجنوبي» في قطر.

وقال الكعبي: «إن التزامنا بضمان إمدادات مستمرة وموثوقة من الطاقة إلى أوروبا وبقية العالم يرتكز على استثماراتنا الكبيرة والمستمرة عبر سلسلة قيمة الغاز بأكملها».

تمتلك «توتال إنيرجيز» في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر حصة نسبتها 6.25% في مشروع «حقل الشمال الشرقي» و9.375% في مشروع «حقل الشمال الجنوبي».

أهداف قطر لزيادة إنتاج الغاز

تعتزم قطر زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الحالي، وتعمل لتحقيق ذلك عن طريق تطوير «حقل الشمال الشرقي» المقرر أن يبدأ في 2026، و«حقل الشمال الجنوبي» الذي سيكون جاهزاً لأعمال التصدير في 2027.

وتخطط الدولة الخليجية لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الحالي. وقد وقعت «شركة بترول الإمارات الوطنية» (إينوك)، اتفاقية مدتها عشرة أعوام لشراء ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات من «قطر للطاقة» ابتداءً من يوليو 2023. وفي يونيو وقَّعت شركة «قطر للطاقة» اتفاقاً لمدة 15 عاماً لبيع 1.8 مليون طن من الغاز المسال سنوياً إلى شركة «بتروبانغلا» الحكومية في بنغلاديش.

