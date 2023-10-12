الفهد نقل تحيات سمو الأمير وولي العهد إلى تميم بن حمد

وطن النهار

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة.

وقد نقل الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظهما الله ورعاهما-، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -حفظه الله ورعاه- وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم بدوام التقدم والرفعة والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات وذلك في إطار حرص واهتمام قيادتي البلدين على التشاور والتنسيق الدائم في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز مسيرة الخير المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبر الشيخ أحمد الفهد في ختام زيارته عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة -حفظه الله ورعاه-، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارته الرسمية سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد العطية علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري جاء بمناسبة الزيارة الرسمية للشيخ أحمد الفهد لدولة قطر تلبية لدعوة الدكتور خالد العطية.وأشاد الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها على جميع الأصعدة والمستويات معربا عن شكره وتقديره لأخيه الدكتور خالد العطية على دعوته الكريمة له لزيارة دولة قطر.وقام الجانبان في وقت لاحق بزيارة مصنع بارود لإنتاج الذخيرة والذي تديره أياد قطرية من منتسبي القوات المسلحة حيث اطلعا على سير العمل في خطوط الإنتاج والتصنيع والتي تتبع أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال ما يسهم بدوره في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية في دعم جاهزية واستعداد القطاعات العسكرية.كما توجه الوزيران بعد ذلك لزيارة قاعدة (دخان) الجوية حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها القوات المسلحة القطرية.وعبر الشيخ أحمد الفهد في ختام الزيارتين عن سعادته بما شاهده من قدرات كبيرة وإمكانات متميزة للقوات المسلحة القطرية والتي تشكل نقطة تحول جوهرية وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية للقيام بدورها الأساسي في الدفاع عن أمن وسلامة المنطقة وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تفعيلا لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات.ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى العاصمة القطرية الدوحة وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور خالد العطية وسفير الكويت لدى الدوحة خالد المطيري ورئيس المكتب العسكري الكويتي العميد الركن رائد السني وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية.

