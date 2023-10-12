وكيل الحرس الوطني تفقَّد معسكر التحرير

وطن النهار

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي، يرافقه المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع بجولة في معسكر التحرير، حيث كان في استقبالها مدير إدارة المشاريع الهندسية العميد يوسف هليل وكبار القادة والضباط.

وزار الفريق الرفاعي مركز عمليات الإسناد الإداري، واستمع إلى إيجاز عن وحدة الإطفاء ووحدة إسناد أجهزة الدولة ومديرية الخدمات الطبية.

وتفقد وكيل الحرس الوطني مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي، مؤكداً أهمية المركز في خدمة الأهداف الوطنية بدولة الكويت بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الدولة للحفاظ على أمن البلاد وحماية بيئتها من التلوث.

