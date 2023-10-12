175 هاوياً كويتياً يشاركون في معرض «إكسبو 965»

وطن النهار

اقام فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين مؤتمرا صحافيا للإعلان عن اقامة المعرض السنوي الخامس للفريق والملتقيات المصاحبة له تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، وذلك خلال الفترة من 22 – 26 أكتوبر الحالي في صالة المرحوم أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبدالله السالم.

وقال رئيس فريق اكسبو 965 محمد كمال: إن المعرض الحالي اتى بعد انقطاع بسبب ظروف كورونا ويحظى برعاية اربعة وزراء على راسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الفهد وكذلك رعاية وحضور وزير الاعلام وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح ووزير الكهرباء والماء د. جاسم الاستاد مؤكدا ان هذه الرعاية تعتبر داعما لجهود الفريق وسبب لتقويته واستمراره في العمل والعطاء من اجل الوطن.

واشار الى ان المعرض سيشمل اقامة 5 ملتقيات على مستوى الدولة منها الملتقى الشبابي للتراث والصناعات اليدوية على يومين وفي اليوم الثالث ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة مع ملتقى رؤساء المناطق التعليمية والموجهين، وكذلك في اليوم الرابع سيقام ملتقى الفرق التطوعية المنجزة مع ملتقى رؤساء الفرق الشعبية وسيكون الملتقى الخليجي للتراث والحرف اليدوية في اليوم الاخير بحضور 120 مشاركاً من الخليج، لافتا الى التكريم اليومي لـ40 الى 50 شخصاً قدموا الكثير للوطن.

واوضح كمال أن فريق إكسبو 965 تاسس بهدف المحافظة على التراث الكويتي المادي وغير المادي ورعاية ممارس الحرف اليدوية التقليدية وتشجيع المبدعين الكويتيين ويعتبر أول فريق تطوعي في مجال تخصصه على مستوى الكويت والعالم العربي، موضحا ان عدد أعضاء الفريق 175 شخصاً من الهواة وأصحاب المتاحف الخاصة والحرفيين.

ولفت الى ان الفريق شارك في أكثر من 215 معرضاً داخلياً الكويت و15 معرضاً خارجياً وحصد 7 من أعضاء الفريق جوائز حرفية عالمية مقدمة من مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والباسفيك، كما أن الفريق عضو في هذا المجلس منذ عام 2017م وقد أصبح أخيراً عضوا وطنيا في المجلس.

من جانبه دعا المتحدث الرسمي لفريق اكسبو 965 البروفيسور علي النجادة الى مشاركة الجمهور والمحبين للتراث والحرف اليدوية من خلال دعمهم وحضورهم خلال ايام المعرض، وقال نوجه دعوة مفتوحة من القلب إلى القلب إلى جميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولجميع مواطني الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة، ولمن يحب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لزيارة هذا الحدث السنوي التراثي والحرفي والإبداعي المهم، ووجه دعوة لجميع وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتغطية مختلف أنشطة وفعاليات المعرض السنوي الخامس لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين والملتقيات المصاحبة له.

