توقيع عقد البنية التحتية لـ «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيعها عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسة وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعدالعبدالله الإسكاني مع شركة جيزهوبا جروب الصينية CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن شركة جيزهوبا جروب الصينية كانت من إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة رقم م. ع. ر. س 1303 – 2022/2023، حيث تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية والقانونية، وجرى دراسة مستنداتها بعناية بعد الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو 2023 الماضي.

وأضافت أن المشروع سينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلو مترا من غرب مدينة الكويت، ويتكون من 10 بنود للأعمال الرئيسية تبدأ في إزالة المعوقات القائمة داخل المشروع، ومن ثم مباشرة تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية والجسور والانفاق وطرق المنطقة الاستثمارية I4 و6I في المشروع.

وذكرت المؤسسة أن العقد سيشمل كذلك بنودا خاصة في تنفيذ أعمال شبكات خدمات البنية التحتية (شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه قليلة الملوحة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية للطرق الرئيسة وطرق المنطقة الاستثمارية I4 و6I في المشروع).

وتابعت المؤسسة: سيحتوي العقد على تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وانارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية (KV132,KV400)، وأعمال « إشارات الوميض، كاميرات المراقبة، المطبات الصناعية « للمناطق المحددة بالطرق الرئيسية، اضافة الى تنفيذ أعمال الحزام الشجري، وتنفيذ أعمال خزان للمياه المعالجة، وخزانين لمياه الأمطار».

وأشارت إلى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث حددت مدة تنفيذه خلال «4 سنوات»، بواقع 345 مليونا و230 ألفاً و883 ديناراً كويتياً.

وأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله والتي كانت مخصصة للمنتجات الإسكانية «المطور العقاري» إلى جدول التوزيعات ومباشرة توزيعها لأصحاب طلبات التخصيص.

وأضاف الرقبة في تصريح صحافي أن موافقة مجلس الإدارة على المقترح الخاص بإضافة قسائم ضاحية المنتجات الاسكانية «الضاحية الثانية» في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جدول التوزيعات الأسبوعي جاء بهدف زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وزيادة حجم المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة، مؤكدا الحرص على توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وايجاد مزيدا من التسهيلات بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر.

ولفت إلى أن المؤسسة حريصة ومن خلال هذه القرارات على توسيع حجم المستفيدين من القسائم السكنية في المشاريع التي تحظى بإقبال من المواطنين، حيث ستعلن المؤسسة قريبا عن رفع تاريخ الأولوية التاريخية ضمن المشروع وتغطية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية القائمة.

وفي السياق ذاته، انتهت المؤسسة حتى نهاية الشهر الماضي من توزيع 9413 قسيمة ضمن مشروع جنوب سعد العبدالله لأصحاب الأولوية التاريخية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2006.

