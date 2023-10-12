في المنطقتين الشمالية والجنوبية البلدية: 20 موقعاً للمخيمات الربيعية

وطن النهار

أعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي (2023-2024) في البلدية عن 20 موقعا لاقامة المخيمات خلال الفترة من 15 نوفمبر الشهر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والاحمدي حيث سيتم توزيعها لتشمل المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.

وبمناسبة قرب بدء موسم التخييم الربيعي أطلقت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت حملتها التوعوية تحت شعار (ايدكم بأيدنا) البر _نظيف بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة في المواقع المسموح التخييم بها من قبل البلدية للحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وحتى نهاية موسم التخييم.

وكشفت اللجنة ان مبلغ التأمين للمخيم مرهون استرداده بموافقة الهيئة العامة للبيئة وإصدار شهادة نظافة للموقع من قبل البلدية لإيداعه في حسابات أصحاب المخيمات المرخصة بعد انتهاء موسم التخييم.

وبينت ان مواقع المخيمات تم تخفيضها بإلغاء موقعي اللياح وجنوب صباح الأحمد نظرا لعدم رغبة أصحاب المخيمات في التخييم فيهما، لافتة الى ان مواقع المخيمات الربيعية لهذا العام سيتم توفير مراكز خدمات ونقاط امنية وأفرع جمعيات تعاونية، بالإضافة الى توفير الحاويات والآليات الخاصة بأعمال النظافة لخدمة أصحاب المخيمات.

ودعت المواطنين الراغبين في اقامة المخيمات في المواقع المسموح بها لاتباع خطوات حجز واستخراج الترخيص المؤقت لإقامة المخيم الربيعي عبر «لينك» مخصص في الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية لتعبئة طلب ترخيص «مخيم» من خلال 4 خطوات تشمل ادخال احداثية الموقع للمخيم ومن ثم ادخال البيانات الشخصية ودفع الرسوم وقدرها 50 ديناراً والتأمين وقدره 100 دينار عن طريق «الكي نت» ومن ثم طباعة رخصة المخيم ووضعها في مكان بارز في المخيم.

