لجنة الجهراء باركت مسارات هوائية في محطة كاظمة و«جسر جابر»

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص مسارات خطوط هوائية في كل من محطة كاظمة A ومحطة swde A الى محطة جسر جابر في منطقة الصبية، كما إحالت الكتاب المقدم من سكان منطقة شمال غرب الصليبخات و«غرناطة» و«الدوحة» بشأن طلب إنشاء مسنتين إلى البلدية لعمل اللازم بشأنه.

وأبدت اللجنة العضو برئاسة عبدالله العنزي عدم موافقتها على كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب ضم ارتداد الجهة الشرقية من القسيمة رقم 2أ بالقطعة رقم 1 الكائنة في منطقة الصليبية الصناعة، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب موقع ثان لمركز البيانات الوطني لاستمرارية الاعمال وإدارة الكوارث لاعداد تقرير مفصل بشأنه، وطلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسليمها للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأبقت اللجنة على جدول أعمالها الاقتراحين المقدمين من رئيسها العضو عبد الله العنزي، الاول بشأن الطريق المؤدي الى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء، والثاني بشأن إنشاء جسر مشاة بين منطقتي الصليبخات والنهضة، بالإضافة الى الإبقاء على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي أيضا بخصوص الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع، كما أبقت اللجنة على كتاب الإدارة العامة للطيران المدني بخصوص الغاء قرار المجلس البلدي بشأن عدم الحاجة لإنشاء مطار في المنطقة الشمالية.

وحفظت اللجنة الكتاب المقدم من وزارة الاشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة في مناطق مختلفة في الكويت.

