تعاون علمي بين «الطيران المدني» «وحماية البيئة»

وطن النهار

كشفت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب، عن تعاون علمي مع الإدارة العامة للطيران المدني في مجال «سلامة الطيران عبر التعرف على أنواع الطيور المتواجدة في موقع المطار وبحث سبل التخلص الآمن منها».

وأوضحت في تصريح صحافي، أنها «استقبلت بمقر الجمعية وفدا مكونا من لطيفة الفايز من إدارة المكتب الفني من الإدارة العامة للطيران المدني وخبير تشغيل المطارات فتحي الشايب من منظمة الطيران المدني الدولية، لبحث واحدة من أهم المخاطر التي تواجه الطيران المدني وهي آثار تواجد الحياة الفطرية عموما في محيط المطارات».

وبينت أن «حوادث صدم الطيور في المطارات، وفق الإحصائيات الدولية، تسببت بضرر نحو 300 طائرة حول العالم خلال ثلاثة عقود وأودت بحياة 301 شخص، وتسعى إدارة الطيران المدني حفاظا على سلامة الطيران والحد من المخاطر في محيط المطار أن تبحث سبل التخلص الآمن من الطيور وما يجذبها في الموقع»، مضيفة «تناول الاجتماع عرض التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للطيران المدني عن أنواع الطيور المحتمل تواجدها بالمطار».

وذكرت أن «التقرير يشمل نحو 100 طائر وستتم مراجعة بياناته عن الأسماء العلمية والأسماء الكويتية لتلك الطيور وتصنيفاتها ومواقيت تواجدها بالبلاد خاصة في المطار ومحيطه، وغيرها من المعلومات، وذلك حرصا على أمن وسلامة عمليات الطيران، وتجنبا لما قد تسببه بعض أنواع الطيور لحوادث أو أزمات بهذا الخصوص».

