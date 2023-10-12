«الصحة»: إنشاء مركز التواصل الصحي

وطن النهار

أعلن وزير الصحة د. أحمد العوضي عن إنشاء مركز التواصل الصحي، ليكون حلقة وصل بين الوزارة، وبين جميع المستفيدين من الخدمات الصحية، ومختلف وسائل الإعلام، وتكليف المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لإدارته. جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي للإعلان عن إنشاء المركز، بثته الوزارة على حساباتها الرسمية. وقد أكد فيه وزير الصحة على أهمية السماع والتواصل مع الجمهور الكريم، واستقبال المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة العمل، واعتماد سياسة التواصل «ثنائي الاتجاه». وأكد مدير مركز التواصل الصحي و المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند أن التواصل الفعال مهم في مجالات الحياة، وهو فن وواجب له أهميته الخاصة في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن المركز يأتي لأن الواجهة الإعلامية للمنظومة الصحية ينبغي أن تتناسب مع حجم جهود وتضحيات الزملاء في الوزارة، ولأن صوت كل مواطن ومواطنة ينبغي أن يصل، ويُعمل بمقتضى ما يواجهه الناس.