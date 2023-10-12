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وطن النهار

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«الإطفاء» نظمت «تنويرياً» لـ «الإجازات الدراسية» لمنتسبيها


بحضور نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر، أقامت إدارة تطوير القوى البشرية التابعة لقطاع تنمية الموارد البشرية لقاء تنويريا لرجال الإطفاء المستوفين لشروط الحصول على الإجازة الدراسية وذلك في المبنى الرئيس لقطاع الوقاية. ويأتي هذا اللقاء لتوضيح المتطلبات والشروط بشأن نظام الإجازات الدراسية لأعضاء قوة الإطفاء سواء كانت الدراسة داخل الكويت أم خارجها. ويعتبر هذا اللقاء تطبيقاً لخطة قوة الإطفاء العام لدعم رجالها وحثهم على التطور المهني وزيادة تحصيلهم العلمي في مجال تخصصات عملهم وطبيعة وظائفهم.


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