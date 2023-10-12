السفارة الأميركية: الأمن السيبراني عصب الاقتصاد الحديث

وطن النهار

أكد المستشار الثقافي والاعلامي بالسفارة الأميركية د. فريد محمد أن الامن الالكتروني مسألة مهمة بالنسبة للمؤسسات الحكومية وللشركات العاملة بالقطاع الخاص.

وقال في تصريح لـ «النهار» على هامش ورشة العمل التي أقيمت ظهر أمس بكلية الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع قوات الجيش الأميركي وبمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة، موضحا ان التواصل الالكتروني او السيبراني عصب الاقتصاد الحديث والتواصل وبالتالي يجب التأكد من أن جميع المعلومات التي يتم إرسالها عبر الشبكة العنكبوتية مؤمنة وغير مخترقة، لافتا الى ان بلاده لها السبق في الابحاث المتعلقة بهذا المجال.

واضاف: نعتبر الكويت دولة صديقة لنا ولدينا شراكة معهم مستمرة منذ عقود ما يستدعي التعاون المستمر في هذ المجال للتأكد من أن جميع المعلومات التي يتم تداولها آمنة سواء الحكومية أو القطاع الخاص.

وحول رؤيتهم للجهود التي تقوم بها الكويت لمكافحة الاختراقات السيبرانية، أجاب: الكويت من اوائل الدول في المنطقة التي كرست اهتماما لهذا الموضوع وقامت بانشاء هيئة حكومية مختصة تتولى جميع الترتيبات ونحن نتعاون معها في اجراء مثل هذه الورشات المتخصصة من أجل تحقيق الآمان الكامل لجميع المعلومات التي يتم تداولها على الشبكة العنكبوتية في الكويت.

وفي نصيحة قدمها للعاملين في مجال الأمن السيبراني، قال: يجب عليهم التقيد بجميع التعليمات التي تصدرها المؤسسات المختلفة لان هذه التعليمات تقضي بنسبة 95% على أي خطر، لافتا الى انه عند حدوث اي اختراق يجب اخطار المسؤولين لإيقاف اي اختراق.

شهادات مهنية

ومن جانبه، قال رئيس كلية العلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين ان هذه الورشة تدخل ضمن سلسلة الدورات التي تقوم بها كلية العلوم والتكنولوجيا في مجال الامن السيبراني، لافتا الى ان هذه الدورة لها خصوصية لانها تتم بمشاركة السفارة الاميركية والجيش الاميركي ولها طابع خاص بسبب استضافة اختصاصيين من القوات الاميركية في الامن السيبراني للتحدث عن خبراتهم.

واضاف في تصريح لـ «النهار»: نحن نقيم دورات لطلبة الكلية وآخرين من خارج الكلية لتهيئتهم لتقديم امتحانات للحصول على شهادات مهنية في الأمن السيبراني.

وحول الغرض من عقد مثل هذه الدورات قال: الغرض هو تقديم التوعية بالأمن السيبراني، لافتا الى تعرض الكويت والكثير من دول العالم الى هجمات واختراقات سيبرانية، الامر الذي يؤدي لضرورة التعاون مع المختصين وأصحاب الخبرة.

واضاف: نقوم بالكثير من الأعمال في المجال الاكاديمي وكذلك لدينا مختبر متميز في الامن السيبراني وهو الاول في الشرق الاوسط، وهذا يعطي خبرة عملية للطلبة والمشاركين في مثل هذه الدورات. وحول مشاركة الكلية في مؤتمر الأمن السيبراني الذي ستقيمه السفارة البريطانية في الأسبوع المقبل قال: نحن شركاء اساسيون مع السفارة البريطانية منذ عام 2019 ونقوم بتنظيم مؤتمر سنوي خاص بالأمن السيبراني بمشاركة جامعة الكويت، وقد انضم الينا المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث سنشارك جميعاً في حضور المؤتمر الذي سيعقد الأسبوع المقبل في جامعة الكويت، ولفت إلى ان علاقة الكلية مع السفارات علاقات وثيقة.

وحول تعاون الكلية مع المركز الوطني للأمن السيبراني، قال: هدفنا الأساسي هو تزويد المركز والكويت بكفاءات من خريجينا الذين لديهم القدرة على العمل في مجال الأمن السيبراني سواء في المركز أو في دوائر الدولة المختلفة، أو القطاع الخاص، لافتا إلى أن تعاون الكلية مع المركز لتوجيه التوجهات الصحيحة للطلبة لكي يكونوا جاهزين لسوق العمل.

وأضاف: تواصلنا مع المركز من أجل تحديد بوصلة حقيقية للطلبة للعمل في المستقبل.

وحول حدوث اختراقات للمعلومات سواء في الكويت أو خارجها ونصحه للطلبة، قال: نقوم بتعليم تقنيات حديثة للطلبة، لافتا الى ان اهم الدورات التي تقدم للطلبة هي أخلاقيات التعامل مع المعلومات، وحماية الوطن وليس للاساءة إليه. وحول ادخال الكلية للذكاء الاصطناعي كمنهج للتدريس قال: منذ انطلاق الكلية لدينا تخصصات متقدمة وعملنا شعبات لهندسة الكمبيوتر في مجالين اساسيين هما الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي.

وحول مشاركة الجهات الحكومية في الورشة قال: هناك مشاركة لجميع الجهات الحكومية، لافتا الى ان الكلية انشأت مركزاً للابداع والتدريب بمشاركة جهات دولية مثل جامعة بينتلي ببوسطن وجامعة لندن ووقعنا اتفاقية مع جهة مختصة بالأمن السيبراني «اي سي - كانسل» التي تعطي شهادات للأمن السيبراني معترفاً بها دولياً.

ورشة مهمة

من جهته قال ممثل الإدارة العامة للطيران المدني علي الجبير: ان مثل هذه الورش المختصة بالأمن السيبراني مهمة جداً، داعياً الجهات الحكومية والقطاع الخاص الى الاستفادة بمثل هذه الدورات المهمة. وأضاف الجبير لـ«النهار»: هذه الدورات بامكانها حماية المؤسسات من الاختراقات الإلكترونية، لافتا الى ان مثل هذه الورش اساسية جداً.

وحول استفادة الإدارة العامة للطيران المدني لمثل هذه الورش قال: نتعلم من خلال هذه الورش كيفية الرد على الاختراقات الالكترونية، واستخدام الوسائل الدفاعية.

تأمين المعلومات

ومن جهته قال فيرناديس المسؤول عن الأمن السيبراني في معسكر عريفجان: ان وظيفته هي تأمين المعلومات والحفاظ على سريتها ووضع سياسة للدفاع في حال الاختراق للمعلومات في المعسكر ومتابعة الشبكة العنكبوتية لأي منظمة أو مخترق.

وأضاف: ان المعلومات التي أقدمها للمشاركين في هذه الدورة تدور حول كيفية حماية المعلومات، مشيرا الى ان هناك تعاونا بين بلاده ودول المنطقة ومنها الكويت لمحاربة الاختراقات.

وعن رؤيته للمجهودات التي تقوم بها الكويت لمواجهة الاختراقات قال: الأمر الجيد اننا نعمل بشكل وثيق مع بعضنا البعض في هذا المجال ولدينا سياسة موحدة لمواجهة الاختراقات السيبرانية بشكل سريع.

وأوضح ان الجانبين سيستمران في التعاون في هذا المجال.

ومن جانبه قال توني راكر مدير العمليات في معسكر عريفجان لـ«النهار»: نحن ندعم الجانب الكويتي في مواجهة أي اختراقات، لافتا الى وجود تحديات تواجهها المؤسسات في هذا المجال.

وأضاف: ان اقامة مثل ورش العمل هذه هي خطوة مهمة لمواجهة أي اختراقات للمعلومات.

وزاد: نحن نستخدم تكنولوجيا عالية جداً لمواجهة اي اختراقات وننسق مع الجانب الكويتي في هذا المجال، مشيراً الى ان القوات الجوية أيضاً تتعاون معنا.

وأكد ان هناك تعاونا وثيقا بين البلدين في هذا الجانب، وهناك حماية للمعلومات.

