دار آل القطان نظمت ندوة «طوفان الأقصى»: الغزاويون دمَّروا الوهم الصهيوني

وطن النهار

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فيما أكد المشاركون في ندوة «طوفان الأقصى»، على الموقف الكويتي المتأصل تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، مثمنين الحراك الشعبي الداعم للمقاومة القابعة تحت براثن الاحتلال الصهيوني الغاصب، مشيرين إلى ضرورة استمرار الحراك الكويتي والمشاركة في الالتحام في الحرب من خلال تنظيم الوقفات التضامنية واقامة الندوات والمشاركة في مواقع الاعلام الالكتروني.

وشدد المشاركون في الندوة التي اقامها ديوان آل القطان مساء أمس الاول في الشعب، على ان المعركة الاعلامية مهمة جدا في تقريب او استبعاد النصر، مبينين ان المقاومة الفلسطينية بالرغم من الحصار الواقع عليها في قطاع عزة، احدثت تغييرا كبيرا في التكتيك والتقدم الذي هز الكيان الصهيوني.

في البداية، اكد عريف الندوة وليد جعفر القطان، ان ندوة «طوفان الأقصى» تأتي ضمن الحراك الشعبي الداعم للمقاومة الفلسطينية «حماس» وإلى اخواننا الفلسطينيين في غزة القابعين تحت براثن الاحتلال الصهيوني الغاصب للأرض والمستحل لمبادئ الانسانية وللحرمات.

وقال: ان «تصاعد انتهاكات الكيان الصهيوني المجرم في الاسابيع القليلة الماضية للمقدسات الاسلامية في القدس والمسجد الاقصى المبارك وما صاحب ذلك من اعتداء على المصلين وتدنيس للمسجد والحرم الابراهيمي في الخليل وتزايد اعتداءات قوات الاحتلال على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصار المستمر لغزة في محاولة لعزلها عن العالم مخلفا مئات القتلى والجرحى، والعالم الدولي لا يحرك ساكنا أو يعمل على وقف الانتهاكات السافرة.

ووجه القطان في هذه المناسبة باسم دار آل القطان، الدعوة والمناشدة لجميع هيئات المجتمع المدني والدواوين والنشطاء، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه الحراك والزخم من خلال الندوات والفعاليات الداعمة لأهلنا في فلسطين.

من جانبه، أكد النائب د. عبدالهادي العجمي، ان القضية الفلسطينية من المعضلات الانسانية التي لها ابعاد فلسطينية للشعب الفلسطيني وقومية للأمة العربية واسلامية للامة للاسلامية، معربا عن فخره بموقف الكويت وحكومتها وشعبها المتأصل والمستمر تجاه هذه القضية، موضحا ان الموقف الكويتي في الاهتمام والتطوع وتقديم الدعم لفلسطين قبل ظهور النفط، بالرغم من الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها آنذاك وتباين الاوضاع خلال العقود الماضية، ما يدل على امتلاك الشعب الكويتي ضميرا وحساسية عالية جدا تجاه القضايا المبدئية والانسانية.

من ناحيته، اكد النائب احمد لاري، ان الموقف الكويتي تجاه القضية الفلسطينية مشرف له دلالات حقيقية مخلصة لله ويصنع انعكاسات لصالح اصحاب القضية والمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى ان الاعلام الغربي الصهيوني يوحي باعتداء الفلسطينيين عليهم، بينما الحدث كما اسم المعركة «طوفان الأقصى» بانفجار المقاومة الفلسطينية المسبب بالاعتداءات والانتهاكات الصارخة للكيان الصهيوني عليهم وكراماتهم.

واعتبر لاري، ان حرب «طوفان الأقصى» يوم تاريخي من ايام الله وهو منعطف نوعي على مستوى الحدث والقضية الفلسطينية يشكل الاستراتيجية المتغيرة، مؤكدا انه في ظل الضغوطات الاميركية التكتيكية بتحريك البوارج، يوجد في المقابل ضغوطات من روسيا وايران وحزب الله تضاهي هذه الضغوطات، الامر الذي يتطلب منا العمل على تأدية دورنا تجاه هذه القضية في ظل ما يقوم به الشعب الفلسطيني من تضحيات في الممتلكات والارواح.

من جهته، ذكر الناشط الحقوقي مبارك النجادة، الثوابت التي ينطلق منها الموقف الكويتي تجاه القضية الفلسطينية، مبينا انه في عام 1964 صدر قانون ينص على مقاطعة البضائع الاسرائيلية استنادا للمرسوم الاميري الصادر في عام 1957، كما انه صدر مرسوم آخر عام 1967 ينص على ان الكويت في حالة حرب دفاعية ضد العصابات الصهيونية في فلسطين، واستنادا للدستور الكويتي هناك منطلقات دينية للكويت تحتم علينا نصرة المسلمين.

وأضاف: «كما ان الاتفاقيات الدولية تصب في اتجاه نصرة المظلوم وانصافه، اي اننا ككويتيين نحن منسجمون مع القضية الفلسطينية فيما لدينا من قوانين ومراسيم ومن تاريخ، لاسيما ان الكثير من المقاومة الفلسطينية خرجت من الكويت، حيث نظموا انفسهم وانطلقوا من الكويت.

بدوره، تناول الخبير المتخصص في إدارة المخاطر والازمات الطيار لواء متقاعد يوسف الملا، الجوانب العسكرية التكتيكية والتفصيلية في معركة «طوفان الاقصى» وتحليل تحركات المقاومة الفلسطينية، وامكانية المقاومة واعدادهم.

