«الديربي» الرياضي على شاشة تلفزيون مارينا

الخميس Al wanees

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وقعت مارينا ميديا عقد تعاون مشترك مع مجموعة sts الاعلامية في إطار توسيع نشاطاتها المتعددة في الخدمات الإعلامية وذلك لبث برنامج «الديربي» الرياضي والذي يقدمه الاعلامي المعروف عبدالعزيز العطية على شاشة تلفزيون مارينا، ليكون هذا التعاون مع مجموعة sts نواة لعلاقة استراتيجية في هذا المجال.

وقد اعرب الرئيس التنفيذي لمارينا ميديا مهند يوسف عن سعادته بهذا التعاون مع مجموعة sts الاعلامية قائلاً: «هذا التعاون يتماشى مع خطط مارينا بتوسيع قاعدتها الجماهيرية وبتطوير خدماتها الاعلامية وان الاتفاق على بث برنامج الديربي على شاشة تلفزيون مارينا انما هو خطوة اولى في تدعيم وتطوير الدورة البرامجية لتلفزيون مارينا، لاسيما وان برنامج الديربي من البرامج الرياضية التي تحظى باهتمام ومتابعة جماهيرية واسعة بما يقدمه من طرح ونقاشات رياضية راقية».

كما اشاد مهند يوسف بالتعاون الفعال والايجابي الذي أظهرته مجموعة sts خلال مرحلة التفاوض وخص السيد سعد التميمي الرئيس التنفيذي للمجموعة بالشكر على تفهمه لمتطلبات مارينا والمرونة المميزة التي ابداها قبل توقيع العقد، معرباً عن امله في ان تكون هذه الخطوة مجرد بداية لتعاونات مستقبلية استراتيجية لاسيما وان مارينا ميديا تتطلع لزيادة مواردها ضمن خطط الشركة الأم جولف سات للتوسعة وتوجه بالشكر مهند الى مجلس ادارة جولف سات على الدعم المقدم لمارينا ميديا والتسهيلات المبذولة من اجل نجاح خططها.

