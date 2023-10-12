«ضيف ومسيرة» يستضيف شخصيات نسائية كويتية

الخميس Al wanees

تستعد الإعلامية عزيزة نايت سي بها، مقدمة برنامج «ضيف ومسيرة» الذي يبث على قناة فرانس24، لتخصيص شهر كامل لنساء رائدات في دولة الكويت. ستقوم عزيزة نايت سي بها بزيارة الكويت بين 11 و16 أكتوبر لتسجيل أربع حلقات، مع شخصيات نسائية كويتية تتألق في مجالات مختلفة ومنهم الشيخة عهود سالم العلي الصباح رئيسة مجلس إدارة منصة ?و والدكتورة هند القادري الباحثة الكويتية في معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنيرة الحشاش الحكمة الدولية لكرة السلة وبلسم الأيوب البطلة السابقة لرياضة المبارزة ومؤسسة مشروع «كوني قوية» الرياضي التنموي للمرأة.

وتعد هذه الزيارة فرصة لاحتضان الإبداع والتميز النسائي في دولة الكويت، وإعطاء الكلمة لنساء ملهمات للحديث عن مسيراتهن.

«ضيف ومسيرة» هو برنامج أسبوعي تقدمه الإعلامية عزيزة نايت سي بها، التي حاورت أكثر من 700 ضيف مؤثر خلال العقد الماضي. البرنامج يسعى لاستضافة شخصيات رائدة في المجتمع من العالم العربي، ليتمكن الجمهور من التعرف على قصصها الشخصية والمهنية وإنجازاتها في مجالات مختلفة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات التي قام بها فريق البرنامج إلى دول العالم العربي، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والمواهب في المنطقة وتعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي. وستبث حلقات هذا الشهر المخصص للمرأة الكويتية على قناة فرانس24 وعبر أثير إذاعة مونت كارلو الدولية.

